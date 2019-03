China testet Bezahlung per Gesichtserkennung

Die an Hongkong grenzende Metropole Shenzhen gilt als eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Wie in vielen anderen Städten Chinas ist auch in Shenzhen ein umfangreiches System an Überwachungskameras zu finden. Dieses zeichnet die Gesichter, das Geschlecht, das Alter und die Verweildauer an einem Platz auf. Nun wird Ähnliches im U-Bahn-System von Shenzhen getestet.