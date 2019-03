„Wenn ihr euch umbringt, macht es nicht in Schule“

Die Mathematiklehrerin soll laut einem Bericht der ORF-Sendung „Wien heute“ regelmäßig gegenüber ihren Klassen Aussagen wie „Wenn ihr euch umbringt, macht das wenigstens nicht in der Schule“ oder „Liegt Dummheit in eurer Familie?“ getätigt haben. Ein Vater erzählte, Kindern sei der Gang aufs WC verwehrt worden oder sie mussten in der Ecke sitzen. Viele Schüler seien wegen der Lehrerin auch in Therapie gewesen, erzählten zwei ehemalige Schülerinnen in dem Bericht. Die Lehrerin hat gegenüber dem ORF keine Stellungnahme abgegeben.