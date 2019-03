Über 120.000 Afghanen von Überflutungen betroffen

Mindestens 63 Menschen seien infolge der Überschwemmungen im März umgekommen, weitere 32 verletzt worden, heißt es in dem Bericht. In den acht Provinzen Farah, Kandahar, Helmand, Herat, Kapisa, Parwan, Zabul and Kabul seien fast 5.000 Häuser zerstört und mehr als 7.500 beschädigt worden.