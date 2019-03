Capitals, 99ers und Salzburg gehen 3:1 in Führung

Die Ergebnisse:

Viertelfinale (best of seven) - 4. Spiele:



HC Orli Znojmo - spusu Vienna Capitals 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)

Znojmo, 3000 Zuschauer

Tore: Luciani (37./PP, 39.) bzw. DeSousa (43., 50.), Peter (48.), Holzapfel (53./SH)

Strafminuten: 10 bzw. 16

Stand in der Serie: 1:3



EHC Liwest Black Wings Linz - Moser Medical Graz 99ers 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Linz, 4750 Zuschauer

Tore: Lebler (5.), Da Silva (21.) bzw. Caito (8.), Setzinger (17.), Grafenthin (34.), Oberkofler (45.), Yellow Horn (51.)

Strafminuten: 10 bzw. 10

Stand in der Serie: 1:3



Red Bull Salzburg - Fehervar AV19 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)

Salzburg, 2500 Zuschauer

Tore: Regner (14.), Vandevelde (24.), Herburger (41.), Huber (47.), Trattnig (55.) bzw. Sarauer (6.), Vänttinen (25.), Koskiranta (32.), Hari (38.)

Strafminuten: 4 bzw. 8

Stand in der Serie: 3:1



HCB Südtirol - KAC 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Bozen, 4500 Zuschauer

Tore: Insam (3., 60./EN), Nordlund (5.), Frigo (36./PP) bzw. Obersteiner (3.), Fischer (14.)

Strafminuten: 4 bzw. 10

Stand in der Serie: 1:3