Mit Heimsieg gegen den LASK in die Königsliga

Mit einer wahren Gala-Vorstellung über zumindest 45 Minuten beim 3:1-Sieg gegen den LASK am 29. Juli ist Salzburg fulminant in die heurige Bundesliga-Saison gestartet. Aufgrund des Leistungsunterschiedes speziell in Halbzeit eins, in der die Bullen dreimal trafen und die Gäste regelrecht an die Wand spielten, haben wohl nur wenige kommen sehen, dass sich die Linzer als der Titelrivale der Marco Rose-Truppe entpuppen würden.