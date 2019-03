Zwei Autolenkerinnen bei Frontalunfall eingeklemmt

Eine 45-jährige aus Mattighofen lenkte am 19. März 2019 um 14.20 Uhr ihren Pkw auf der Braunauer Straße in Richtung Uttendorf. Zur selben Zeit fuhr eine 37-Jährige aus Berndorf (Salzburg) mit ihrem Pkw in die Gegenrichtung. Im Gemeindegebiet von Burgkirchen kam es zu einem frontalen Zusammenstoß.