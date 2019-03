„Start frei!“ für dritten Rettungshubschrauber

Da ARA diese Bedenken nicht rasch genug ausräumen konnte, wurde das Unternehmen im Sommer 2018 von der zweiten Verfahrensrunde ausgeschlossen. ARA ging dagegen vor Gericht: In der Ausschreibung seien Details zu Technikern und Ersatzgeräten gar nicht gefragt gewesen. Diese Aspekte seien erst in der zweiten, entscheidenden Runde zu berücksichtigen. Doch blitzte man mit der Revision im Dezember beim steirischen Verwaltungsgericht ab – und jetzt auch bei der letzten Instanz, dem Verwaltungsgerichtshof in Wien.