Wird ER der neue Arjen Robben bei Bayern München?

Der Name des Mannes, von dem hier die Rede sein soll, ist Nicolas Pépé. Der 23-Jährige spielt aktuell beim französischen Tabellenzweiten OSC Lille, für den er in Ligue 1 und Coupe de France in der laufenden Saison bereits 18 Tore erzielte und 11 Assists (Topwert!) leistete. Nur PSG-Superstar Kylian Mbappe durfte sich heuer schon über mehr Volltreffer (25) freuen…