May geht aufs Ganze: Ein Jahr Brexit-Verschiebung?

Die britische Regierungschefin Theresa May geht im Brexit-Chaos zehn Tage vor dem geplanten EU-Austrittstermin offenbar aufs Ganze: In einem Brief will sie die EU von einer Verschiebung des Brexit überzeugen - Medienberichten zufolge um ein ganzes Jahr. May werde in dem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Fristverlängerung beantragen, sagte ihr Sprecher am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in London. Der Brief solle spätestens am Mittwoch versandt werden.