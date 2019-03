Ehe-Aus: Das soll die Neue von Gottschalk sein!

Thomas Gottschalk, einst König der TV-Unterhaltung, gehört zu den berühmtesten Personen im deutschsprachigen Raum. Erst im November verlor die Familie des Entertainers, der inzwischen auch Großvater ist, bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ihre Villa in Malibu. Während das Haus abbrannte und Thea Gottschalk in einem Hotel Zuflucht suchte, moderierte er eine Spendengala in Deutschland. Seit den 1990er-Jahren hatte die Familie Gottschalk größtenteils in den USA gelebt.