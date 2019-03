Anruf bei der Polizei: „Werde meinen Freund töten“

In ihrem grenzenlosen Hass auf den Lebensgefährten wählte am Montagabend nordwestlich vom steirischen Bad Radkersburg eine Arbeitslose den Polizeinotruf und lallte ins Telefon, dass sie ihren Freund umbringen würde. Dank der Selbstanzeige - sie nannte ihren Namen und die Adresse - kam es nicht dazu. Eine Streife hielt die Frau fest, noch bevor sie auf den 46-Jährigen losgehen konnte. Sie ist in Haft.