Rad-Paukenschlag: Ineos übernimmt Team Sky

Slowene Roglic gewinnt Tirreno-Adriatico

Der Slowene Primoz Roglic gewann am Dienstag erstmals die Radrundfahrt Tirreno-Adriatico. Der Tour-de-France-Vierte nahm im abschließenden Einzelzeitfahren über 10 Kilometer in San Benedetto del Tronto dem Briten Adam Yates noch um eine Sekunde das Führungstrikot ab. Dem Ex-Skispringer genügte Rang elf mit 13 Sekunden Rückstand, Yates kam 39 Sekunden zurück nicht über Rang 48 hinaus. Den Tagessieg sicherte sich der Belgier Victor Campenaerts. Der Vorarlberger Zeitfahrspezialist Matthias Brändle landete lediglich an der 42. Stelle.