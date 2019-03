Neuer Altach-Trainer Pastoor setzt auf Kontinuität

Pastoor wird zwar erst am Mittwochnachmittag erstmals mit der Mannschaft trainieren, hat das Team aber schon bei den Begegnungen gegen Austria Wien (3:1-Auswärtssieg) und gegen den Tabellenzweiten LASK (1:2-Heimniederlage) beobachtet. Dabei sei ihm speziell die „ziemlich gute Organisation“ der Mannschaft aufgefallen, auch den Teamgeist („Spirit“) lobte Pastoor. „Nach dem Gegentreffer zum 1:1 in Wien sind die Köpfe der Spieler hoch geblieben, man hat konzentriert weitergespielt“, betonte der Niederländer. Zum Thema Abstiegskampf stellte Pastoor fest, dass es wichtig sei, mit dem Thema Druck umzugehen. „Wenn man erfolgreich sein will, muss man sich auf seine Aufgabe fokussieren, nicht auf das Resultat“, sagte er in Richtung der Spieler, aber auch zu sich selbst. Das Wichtigste sei, als Letztverantwortlicher das beste Beispiel zu geben. „Wenn Spieler bei dir Panik sehen, was willst du dann von den Spielern erwarten?“, fragte Pastoor in die Runde.