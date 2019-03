4-Millionen-Euro-Pleite: Gasthäuser bleiben zu!

82 Dienstnehmer betroffen

Gestern Mittag wurde beim zuständigen Gericht Insolvenz eingebracht. Und die ausgewiesenen Zahlen sind erschreckend: Vier Millionen Euro Passiva stehen zu Buche - drei bei den vier Gasthäusern in Oberösterreich, eine weitere bei den zwei Häusern in Vösendorf und Graz. An eine Weiterführung der Restaurants ist nicht gedacht. 130 Gläubiger und 82 Dienstnehmer sind betroffen. Vor allem letztere trifft es hart, wie auch Engelbert Eckhart von der Gewerkschaft vida weiß: „Ganz schrecklich das Ganze. Vor allem, weil es Beschäftigte im Gastgewerbe betrifft, die ohnehin nicht viel zur Seite legen können.“