„Vom Rand in die Mitte: Sucht betrifft uns alle“

So können nun alle Beratungssuchenden werktags von 8 bis 18 Uhr durchgehend und nahezu ohne Wartezeiten eine Ansprechperson bei der Suchtberatung vorfinden. „Wir wollen vermeiden, dass jemand, der sich Hilfe holen will, am Band landet“, schildert Keel-Dollinger. Aber nicht nur in Strukturen und Arbeitsabläufe wurde investiert, sondern auch an der Beratungseffizienz gearbeitet. So gibt es seit dem Vorjahr diverse klinisch-psychologische Testverfahren zur zusätzlichen Abklärung.