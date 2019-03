„Hannelore“ bringt Sonne und warme Temperaturen

Nach dem kurzen Intermezzo, wo sich der Winter noch einmal zurückmeldete, kehrt am Mittwoch wieder der Frühling zurück. Und zwar mit viel Sonnenschein in weiten Teilen Kärntens sowie wärmeren Temperaturen von bis zu 19 Grad. Am Sonntag kann es aber erneut einen leichten Temperatur-Rückschlag geben.