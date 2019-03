Herzpatienten sind zunehmend verunsichert

Der erste Patient hat offenbar nach den Meldungen schon die „Notbremse“ gezogen. Er unterzog sich, wie uns eine sichere Quelle erzählt, nach einem Herzinfarkt nicht dem empfohlenen Eingriff; in Graz sei ihm das zu gefährlich. Und ließ sich „aus Sicherheitsgründen“ nur konventionell behandeln – so wie man das eher vor Jahrzehnten gemacht hat. Eine dramatische Entwicklung. Die so in einer Uniklinik ja wohl keinesfalls weitergehen darf.