Missbrauch in der Familie über 30 Jahre hinweg

Zwei Schwestern und eine weitere Familienangehörige sollen Opfer eines 46-jährigen Sextäters, der sich am Dienstag in Wels vor Gericht verantworten musste., geworden sein. Sein erstes Opfer war, laut Anklage, gerade einmal acht Jahre alt als sich der Eferdinger 1988 das erste Mal an ihm verging.