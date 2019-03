Arme Tierfreunde bangen um Futter für Lieblinge

Mit einem dramatischen Hilferuf wandte sich nun der bekannte Pfarrer Franz Zeiger von der Linzer Pfarre St. Peter an die Öffentlichkeit: Seine „TierTafel“ ist in eine schlimme Notlage geraten, es gab keine Spenden und in der Folge auch kein Futter für die Haustiere von bedürftigen Besitzern. Nun hofft der Pfarrer auf das Spenderherz von Tierfreunden und Hilfe vom Magistrat.