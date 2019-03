„Arbeitszwang hilft uns am Feld nicht weiter“

Das Kontingent an Erntehelfern wird laut Betroffenen jedes Jahr geringer. Die „Krone“ hat nachgefragt, ob eine Arbeitspflicht für Asylberechtigte ohne Job als Erntehelfer oder im forstwirtschaftlichen Bereich die Situation verbessern würde. Bernhard Mayer führt gemeinsam mit seiner Ehefrau Regina einen Spargelbetrieb in Fraham, weitere helfende Hände würden die beiden dringend brauchen. „Wegen dem wirtschaftlichen Aufschwung in Polen und Rumänien und dem besseren Gehalt für Saisonarbeiter in Deutschland wandern viele ab, obwohl auch wir sie dringend bräuchten“, so Mayer.