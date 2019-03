Familypark St. Margarethen soll verkauft werden

Der Freizeitpark hatte im vergangenen Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert und im Jubiläumsjahr 15,8 Millionen Euro Umsatz gemacht. Außerdem wurde 2018 ein Besucherrekord verbucht. 716.500 Gäste aus dem In- und Ausland brachten ein Besucherplus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die heurige Saison startet - unabhängig davon, was am Donnerstag bekanntgegeben wird - am 30. März. Die letzten Vorbereitungen dazu laufen bereits, meinte Wagner-Körmendi. Laut ORF soll der Verkaufsprozess am Mittwoch abgeschlossen werden.