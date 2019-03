Neues Näschen für ATV-Star Tara

Ein wahrer Operations-Marathon steht der 53-jährigen Susanne bevor. Die Niederösterreicherin kann ihr chirurgisches Makeover von Dr. Worseg kaum erwarten. Denn einige Schicksalsschläge haben an ihrem Körper Spuren hinterlassen. Nun steht eine mehrstündige Operation an Gesicht, Augen und Zähnen sowie an der Brust bevor. Ob Susanne nach der OP wieder glücklich sein wird?