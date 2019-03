Grazer bestattet: Familie Wochen später informiert

Der Mann war bereits am 11. Jänner tot in seiner Wohnung gefunden worden, nachdem Bekannte ihn am Stammtisch vermisst hatten. Da der Pensionist alleinstehend und ohne Kinder war, hatte ihn vorerst niemand aus dem familiären Umfeld gesucht. Da die Stadt Graz nicht nach Verwandten oder namensgleichen Personen im Melderegister suchen darf, hätten sie auch keine Angehörigen ausfindig machen können, hieß es.