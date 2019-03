Katia Wagner: Terror - was dürfen die Medien?

Zwei abscheuliche Anschläge haben in den vergangenen Tagen die Welt schockiert - und sie könnten kaum unterschiedlicher sein. In Neuseeland massakrierte ein Rechtsextremist Dutzende Muslime in zwei Moscheen, in den Niederlanden erschoss ein mutmaßlicher Islamist in einer Straßenbahn drei Menschen. Neben den politischen Konsequenzen ist einmal mehr die Rolle der Medien ins Gerede gekommen. Der Christchurch-Anschlag wurde beispielsweise live auf Facebook gestreamt - was tun mit derart verstörendem Material? Und wie viel Platz soll man der abartigen Gedankenwelt der Extremisten einräumen? Darüber diskutiert am Mittwoch eine hochkarätige Expertenrunde im „Krone“-Talk bei Katia Wagner.