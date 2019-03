„Hellboy“: Zwei Fäuste für ein Hallelujah

Der grobschlächtige Kerl mit der obskuren Faust aus Mike Mingola‘s Kopf ist den breiteren Massen spätestens nach Guillermo del Toros („Pan‘s Labyrinth“, „Shape of Water“ uvm.) Filmadaption ein Begriff. Ja, man kann ihn als Superheld bezeichnen, aber seine Kräfte sind erstaunlicherweise das Stilmittel, was ihn am wenigsten auszeichnet. Es ist die Qualität der Geschichten und das Zusammenspiel von Mignola‘s Zeichnungen, den Farben anderer Künstler wie Dave Stewart‘s und das Universum, das so begeistert. Die Geschichten sind durchwegs skurril, die Charakter meistens eine wilde Mischung aus Steampunk und Teufelsbeschwörung. Der starken Fangemeinde ist es auch zu verdanken, dass die Verlage hinter „Hellboy“ nicht nur immer wieder die Comics neu auflegen dürfen, sondern auch für das 25. Jubiläum ein eigenes Sonderheft in Auftrag gegeben haben.