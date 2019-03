Abenteuer Alleinreise: Tipps für Ihren Solo-Urlaub

Erzähle ich Freunden und Bekannten von meinen Solo-Urlauben, fühlen sich viele vor den Kopf gestoßen und wissen nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollen. Zwar war noch keine extrem exotische Destination dabei, aber selbst Erzählungen über ein Interrail-Abenteuer in Süditalien oder ein dreiwöchiger Trip an die Westküste der USA haben Unbehagen unter meiner Zuhörerschaft ausgelöst. Nicht zu sprechen von meinem diesjährigen vierwöchigen Sommerurlaub, den ich in Asien - von Japan bis Kambodscha - verbringen werde.



Allein ist man nur, wenn man es will

Mein - völlig subjektives - Credo: Worauf warten? Wenn ich auf die perfekte Reisebegleitung warte, die sich vielleicht erst in Jahren auftut, warte ich vielleicht ewig - und hätte die Schönheiten der USA, die schottischen Highlands, die heißen Quellen Islands, die antiken Stätten Griechenlands, etc. vielleicht immer noch nicht gesehen. Vor allem aber hätte ich nicht Bekanntschaften aus allen Teilen der Welt gemacht. Denn richtig alleine war ich bislang noch nie - nur, wenn ich es wollte. Und das Schöne daran war: Ich konnte unternehmen, was ich wollte, so lange ich es wollte und wann ich wollte. Eben perfekt auf meine Bedürfnisse abgestimmt.