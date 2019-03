Löw will Risiko: „Stehen vor neuer Zeitrechnung“

Gegen die Serben wird in der VW-Stadt Wolfsburg gespielt. Der Termin ist bewusst gewählt: Der Autokonzern ist seit Beginn des Jahres neuer Generalsponsor des deutschen Fußballverbands. Löw reiste nach einer Zahn-OP am Sonntag verspätet zum Teamcamp an. Die Partie gegen die Serben um die Frankfurt-Profis Luka Jovic, Mijat Gacinovic und Filip Kostic ist für ihn ein Neustart nach dem WM-Desaster und dem Abstieg in der Nations League.