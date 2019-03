Hoch „Hannelore“ heizt uns wieder kräftig ein

Schneefälle bis in die Tallagen und Sturmböen hielten bekanntlich in den vergangenen Tagen die Einsatzkräfte auf Trab. Doch damit soll rechtzeitig zum heutigen Start in den astronomischen Frühling - er erfolgt heute exakt um 22.58 Uhr - endlich Schluss sein: Denn damit ist nicht nur die Tag-und Nacht-Gleiche (das sogenannte Äquinoktikum) erreicht, sondern auch das Hoch „Hannelore“übernimmt an den kommenden Tagen das meteorologische Kommando.