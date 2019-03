Schläge nach Vandalismus

Wilde Szenen spielten sich am Montag am Bahnhof Bruckneudorf ab. Der Jugendliche Philipp S. wollte angeblich am Getränkeautomat seine Kräfte zur Schau stellen und schlug deshalb mit voller Kraft auf diesen ein. Ein Passant versuchte den Burschen davon abzuhalten - nach einer kurzen Diskussion schlug der Ältere zu.