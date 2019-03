600 Ideen für das große Grazer Kulturjahr 2020

Das Thema des Kulturjahres 2020: Die Zukunft der schnell wachsenden Stadt Graz und was die Kultur in Kooperation mit der Wissenschaft beitragen kann, dass diese Zukunft in eine positive Richtung geht. 600 Ideen sind zu diesem Thema eingelangt. Die werden nun gesichtet, um die besten zu küren. Ein Budget von fünf Millionen Euro stellt die Stadt Graz für das Kulturjahr 2020 zur Verfügung.