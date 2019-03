Erpresser fordert per Mail von Opfern 1000 Dollar

Er besitze so Videoaufnahmen davon, wie sich der Besitzer des PC mit Pornofilmen „vergnügt“ habe: „Für mein Schweigen sind 1000 Dollar angemessen. Anderenfalls werde ich das Material an Deine Freunde, Deine Familie und Deine Arbeitskollegen schicken. Du hast zwei Tage Zeit. Und versuche erst gar nicht, mich zu finden.“ „Auf so etwas sollte man keinesfalls eingehen. Entweder die Mail einfach löschen oder die Exekutive verständigen“, raten Computerfachleute. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit, den Erpresser zu schnappen sehr gering.