Auf den LASK wartet gleich ein Hammer-Auftakt

Am 31. März in Wolfsberg, dann aber heißt es Zweiter gegen Erster. Wenn nämlich am 7. April Leader Salzburg nach Pasching kommt. Was für eine irre Woche, denn wenige Tage zuvor steigt in Pasching auch das Cup-Halbfinale gegen Rapid. Diese Woche hat es also in sich. Die Liga läuft dann bis zum 25. Mai, wo der LASK ein Heimspiel gegen die Austria hat. Insgesamt stehen zehn Runden in der Meisterrunde am Programm.