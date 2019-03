Kassierin stellte drei Ladendiebe

Weil drei „Kunden“ einer Supermarktmitarbeiterin verdächtig vorkamen, hielt sie die Männer nach dem Kassenbereich an. Dabei stellte sich heraus, dass die Ungarn ein Parfüm nicht bezahlt hatten. Die couragierte Frau verständigte die Polizei, die binnen kürzester Zeit zur Stelle war. „Unsere Kollegen durchsuchten daraufhin den Pkw der Verdächtigen und stellten weiters Diebesgut sicher. Dieses hatten die Männer zuvor in diversen anderen Lebensmittel- und Kosmetikgeschäften gestohlen“, so ein Sprecher. Nach der Einvernahme durch die Beamten fassten die Täter eine Anzeigen auf freiem Fuß aus. Ebenfalls geschnappt wurden zwei Slowaken.