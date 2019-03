Hauptverdächtiger laut Gutachten zurechnungsfähig

Neun Angeklagte am Mittwoch vor Gericht

Am Mittwoch müssen sich bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg neun Angeklagte wegen Suchtgifthandels im Raum Zell am See verantworten. Einer der Beschuldigten soll der ehemalige Freund der Getöteten gewesen sein und sie beim Suchtgifthandel unterstützt haben. In dem Ermittlungsverfahren wurde die 20-Jährige offenbar wegen Verdachts des Cannabishandels als Beschuldigte geführt.