Edtstadler besucht versteckten jüdischen Friedhof

„Ich habe früher einmal in Wien-Währing gelebt und wusste, dass hier ein jüdischer Friedhof ist, aber konnte ihn nicht betreten“, erinnert sich Staatssekretärin Edtstadler bei der Begehung des seit März 1938 nicht mehr laufend betreuten Friedhofs. Dennoch ist der in der Biedermeier-Epoche entstandene Ort ein Spiegelbild der damaligen Größen der industriellen Revolution, der Kultur der Ringstraße sowie der Wissenschaft und Künste - ein steinernes Archiv und potenzielles Museum unter freiem Himmel in einem.