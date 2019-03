Kanzler Kurz ist „Sprachwahrer des Jahres 2018“

Allgemein lobte die Zeitschrift die türkis-blaue Koalition dafür, dass sie auch in anderen Bereichen die Verwaltung entideologisiere und „den Sprachgebrauch von Genderismen“ befreie. „Möge dieser liberale Geist auch in die Stadtverwaltungen und in die Regierung der Bundesrepublik Deutschland einziehen“, hieß es abschließend.