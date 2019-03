Frontalzusammenstoß forderte Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der Mittersiller Straße in Uttendorf wurde eine 48-jährige Frau schwer verletzt. Ein Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit ihrem Wagen frontal in den Lkw.