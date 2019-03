Der Mann, der die Hosenträger macht

Früher waren Hosenträger eher etwas für beleibte Männer in den besten Jahren. Mittlerweile haben sie sich zu einem Fashion-It-Piece gemausert, mit dem auch junge Herren und Frauen gern gesehen werden. Ob Trend oder nicht, für Thomas Wurzer war das nie ausschlaggebend. Seit etwa 70 Jahren ist die Firma Karlinger, in der er tätig ist, nämlich ein Familienbetrieb, in die er nach dem Studium eher zufällig geschlittert ist. Seitdem stellt er qualitativ hochwertige Gürtel und Hosenträger her. City4U hat mit ihm über seinen außergewöhnlichen Job gesprochen.