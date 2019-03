Angst vor Kriminalität und Gewalt ist groß

Im Frühjahr 2018 wurden rund 22.000 Menschen in 21 OECD-Ländern befragt. Als größtes kurzfristiges Risiko sehen die meisten Menschen Krankheit und Invalidität. In Österreich nannten 49 Prozent Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit als eines von drei großen Problemen, in Deutschland waren es 51 Prozent, der Schnitt der 21 teilnehmenden Länder lag bei 54 Prozent.