Iran: Sportreporter-Entlassung wird zum Politikum!

In den sozialen Netzwerken gab es einen Shitstorm gegen den Intendanten und Fan-Seiten für Ferdosipour. „Ihn (Ferdosipur) gibt es seit Jahren und wird es weiterhin geben, Du (Foroughi) aber bist schnell gekommen und wirst auch schnell wieder gehen“, hieß es etwa in einem Post auf Instagram. Der erst 30-jährige Foroughi soll nur wegen seiner Beziehungen zu den Hardlinern als Intendant ernannt worden sein. „90“ läuft schon seit 20 Jahren im Kanal 3 und gilt immer noch als beliebteste Sendung. Dementsprechend populär ist auch der Moderator, der sich in seiner Sendung nicht nur mit dem Fußball selbst, sondern auch mit sportpolitischen Entwicklungen beschäftigt.