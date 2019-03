Update für ORF TVthek: User klagen über Werbung

Schwarz statt blau, mehr Werbung als früher

Statt blauem gibt es in der TVthek nun schwarzen Hintergrund. Die Beiträge sind neu arrangiert und bildlastiger, mit Live-Vorschau, in Szene gesetzt worden. Außerdem gibt es nun - prominenter als früher - Werbeanzeigen im TVthek-Benutzerinterface zu sehen. Am Desktop am Seitenrand, in der App prominent mitten auf der Startseite.