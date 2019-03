„Fühle mich innen nicht behindert“

Down-Syndrom ist in den Köpfen vieler Menschen negativ besetzt

In Österreich leben rund 8000 Menschen mit Down-Syndrom. Sie haben Fähigkeiten und Talente, die sie entfalten wollen. Welche Fähigkeiten und Talente das sind, ist unterschiedlich – wie bei allen Menschen. Kinder mit Down-Syndrom lernen und entwickeln sich in ihrem eigenen Tempo – wie alle Kinder. Einige Menschen mit Down-Syndrom machen Matura oder gar ein Studium, andere haben stärkere intellektuelle Einschränkungen und brauchen Assistenz beim Lesen und Schreiben. Was allen Menschen mit Down-Syndrom gemeinsam ist: Sie wollen ernst genommen werden und ein normales Leben führen.