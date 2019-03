Bulgarischer Führerschein war gefälscht

Ein 31-jähriger Fahrzeuglenker aus Serbien wurde am Montagabend von Schengenfahndern in der Stadt Salzburg kontrolliert. Der Mann wies sich dreist mit einem total gefälschten bulgarischen Führerschein aus. Im Kofferraum fanden die Polizisten auch noch Kennzeichen, die seit mehreren Wochen in Deutschland als gestohlen gemeldet waren.