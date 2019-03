Mit der „Krone“ eine Reise nach Paris gewinnen!

Zwar haben sich Monsieur Claude und seine Frau mittlerweile daran gewöhnt, dass die Töchter multikulturell geheiratet haben, doch als sie allesamt verkünden, künftig im Ausland leben zu wollen, ist das ein Gedanke, an den sich die Eltern überhaupt nicht gewöhnen mögen. Und so setzen sie alles Mögliche in Bewegung, um ihre Lieben und deren Familien dennoch in ihrer Nähe behalten zu können. Monsieur Claude 2 ist genauso witzig und kontrovers wie Teil 1 und behandelt mit großer Sensibilität Themen wie Identität, gemeinsame Koexistenz, Vorurteile & Familie.