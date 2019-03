Warnung vor unseriösen Anbietern von e-Visa

Viele Menschen stecken mitten in der Urlaubsplanung. Dabei darf nicht vergessen werden, dass für einige Länder Einreisebestimmungen gelten, also auch ein Visum beantragt werden muss. Um bei der Ankunft in Reiseländern wie den USA, Vietnam, Ägypten, China oder Sri Lanka Zeit zu sparen, fordern viele Ihre Einreisegenehmigung schon im Vorfeld an. Doch ist bei der Online-Beantragung Vorsicht geboten.