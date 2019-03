56. Seilrennen: Im Dreierpack auf die Piste

Rennstart um 10 Uhr

Auch dieses Jahr sind wieder viele Wintersportlegenden zu Gast. Das Programm fängt am Freitagabend mit dem „Klassentreffen“ im Panorama-Hotel an. Das Rennen startet am Samstag um 10 Uhr. Erst präsentieren die Legenden einen Show-Lauf, dann können die Erwachsenen-Seilschaften losstarten. Die Siegerehrung findet um 14 Uhr statt. Am Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr wird das Kinderseilrennen veranstaltet.