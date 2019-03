Brutaler Handtaschenraub auf 30-Jährige in Lehen

Schockmomente am Montagabend für eine 30-Jährige in Salzburg-Lehen: Nichtsahnend hob die Frau bei einem Bankomaten Geld ab und wollte wieder in ihr Auto steigen, als sie plötzlich von einem Maskierten gegen den Wagen gestoßen wurde. Der Unbekannte entriss ihr brutal die Tasche und flüchtete mit einem Komplizen.