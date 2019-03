Oststeirische Polizisten ertappten „Benzinbettler“

„Benzinbettler“ sind Montagnachmittag in der Oststeiermark von Polizisten ertappt worden. Das rumänische Ehepaar hatte an einer Straße andere Autofahrer angehalten und vorgegeben, keinen Treibstoff mehr zu haben. Sie baten um Geld oder Benzin. Tatsächlich war ihr Tank aber noch zu dreiviertel voll. Das Duo wurde bereits in Feldkirch wegen gewerbsmäßigen Betrugsdelikten gesucht.