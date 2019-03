Strache musste seine Denkfabrik umbenennen

Das Vizekanzleramt habe Post aus Deutschland bekommen, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ am Dienstag. Demnach hat der Markenanwalt der international tätigen Digitalagentur mit dem Namen „Denkwerk“ das Amt „freundlich, aber bestimmt“ informiert, dass aufgrund des Markenrechts der Name geschützt ist, also nicht verwendet werden darf. In Straches Kabinett sei daraufhin ein neuer Name gesucht und gefunden worden: Jetzt heißt der Thinktank „Denk zukunftsreich“.