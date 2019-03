Ganze Steiermark zittert vor Giftköder-Attacken

Es ist eine beunruhigende Situation für jeden steirischen Tierhalter: In den vergangenen Tagen trudeln permanent Meldungen über Giftköder-Funde herein, fast jeder Bezirk in der Steiermark ist davon betroffen. Auch die Polizei nimmt in jüngster Zeit ein verstärktes Aufkommen der Köder wahr.